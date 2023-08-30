|SL
|NAME OF EMPLOYEES
|DESIGNATION
|1.
|HASSAN AHMED CHY. KIRON
|Executive Director, News
|2.
|MR. ZAHIRUL ISLAM MAMUN
|CHIEF EXECUTIVE EDITOR
|3.
|MR. MONIUR RAHMAN
|Deputy Chief Executive Editor
|4.
|MR. MOHD.MAHMUDUR RAHMAN
|Chief News Editor (News)
|5.
|MR. SYED REAZUL ISLAM (RIAZ)
|Special Correspondent
|6.
|MR.G.M.TOSLIM UDDIN
|Chief Reporter
|7.
|MR. AWAL UDDIN
|SR. COMPUTER IN CHARGE
|8.
|MR.ABDUL HALIM TALUKDER
|SR. COM. OPERATOR
|9.
|MR.JAVED RAHMAN
|SR. COM. OPERATOR
|10.
|MR. TAREQUL AWAL
|COM. OPERATOR
|11.
|MR. PARAG ARMAN
|Sports Editor
|12.
|MR. AL HAJ ALI ABBAS
|Reporter Cum office Inc. (Ctg)
|13.
|MR. KARAMOT ULLAH BIPLOB
|Current Affairs Editor
|14.
|MR. RAFIQUL ISLAM
|Joint News Editor
|15.
|BARKATULLAH-AN- NURANY
|News Editor
|16.
|HUMAYUN KABIR CHISTI
|Special Correspondent
|17.
|MRS. F.A.CHOWDHURY SONIA
|Addl. Vice President (News)
|18.
|MR. MOINUL AHASAN
|Special Correspondent
|19.
|KAMRUZZAMAN RAZIB
|Special Correspondent
|20.
|MR. SUJIT RANJAN
|Asstt. Executive News Producer
|21.
|MR. SHARFUL ALAM
|Special Correspondent
|22.
|MR. AKRAMUL HAQUE SAYEM
|Special Correspondent
|23.
|MR. NIAZ ZAMAN SHAJIB
|Joint News Editor
|24.
|MR. SHAFIQUL ISLAM SHAMIM
|Chief Reporter
|25.
|MR. MAHBUB KABIR CHAPAL
|Special Correspondent
|26.
|MD. IMDADULLAH SIDDIQUEE
|Special Correspondent
|27.
|MR. S.M ASHRAFUL ALAM
|Special Correspondent
|28.
|MD. MOMINUR RAHMAN
|STAFF REPORTER
|29.
|RASNA DAS
|Reporter
|30.
|MD. MONIR HOSSAIN (TAPU)
|Reporter
|31.
|MR. APPEL MAHMOOD
|SR. REPORTER
|32.
|MR. SAIFUL ALAM
|STAFF REPORTER
|33.
|MR. GIASH UDDIN SOJIB
|STAFF REPORTER
|34.
|MR. SAYED TAMMIM MAHMUD
|REPORTER (Chittagong Office)
|35.
|MR. AHASAN HABIB SHUVO
|Asstt. Executive News Producer
|36.
|MR. SYED SHAHAN SHAH UL HOQ
|Asstt. Executive News Producer
|37.
|MR. A.H.M KAMRUZZAMAN
|Asstt. Executive News Producer
|38.
|BIPLOP ROY GENIS
|Joint News Editor
|39.
|MD. FAZLE RABBI
|Special Correspondent
|40.
|MR. REZAUL KARIM
|Sr. News Producer
|41.
|MD. RAJU AHMED
|Sr. News Producer
|42.
|MR. ABDUR RAHMAN
|Sr. News Producer
|43.
|MR. M OBAIDUR RAHMAN
|EXECUTIVE PRODUCER
|44.
|ROKSANA EVA
|Joint News Editor
|45.
|MR. ABUL HASNAT
|Staff Reporter (CTG.)
|46.
|M.N.ASADUDOWLA
|Sr. News Producer
|47.
|MD.ZAHIDUL ALAM
|Newsroom Editor
|48.
|ANAN TASIN RIYA
|Reporter
|49.
|NAZIBUR RAHMAN
|Reporter
|50.
|MD. KHAIRUL ISLAM
|Sports Reporter
|51.
|NOBONI MAJUMDER
|Chief Newsroom Co-ordinator
|52.
|OYESI GOSWAMI PROMA
|Trainee Reporter
|53.
|SHAMMI ISLAM RUMPA
|Trainee Reporter
|54.
|NOOR SHAFEE
|Newsroom Editor
|55.
|NAJNIN NAHAR
|Trainee Newsroom Editor