News Section

 

SL NAME OF EMPLOYEES DESIGNATION
1.      HASSAN AHMED CHY. KIRON Executive Director, News
2.      MR. ZAHIRUL ISLAM MAMUN CHIEF EXECUTIVE EDITOR
3.      MR. MONIUR RAHMAN Deputy Chief Executive Editor
4.      MR. MOHD.MAHMUDUR RAHMAN Chief News Editor (News)
5.      MR. SYED REAZUL ISLAM (RIAZ) Special Correspondent
6.      MR.G.M.TOSLIM UDDIN Chief Reporter
7.      MR. AWAL UDDIN SR. COMPUTER IN CHARGE
8.      MR.ABDUL HALIM TALUKDER SR. COM. OPERATOR
9.      MR.JAVED RAHMAN SR. COM. OPERATOR
10.   MR. TAREQUL AWAL COM. OPERATOR
11.   MR. PARAG ARMAN Sports Editor
12.   MR. AL HAJ ALI ABBAS Reporter Cum office Inc. (Ctg)
13.   MR. KARAMOT ULLAH BIPLOB Current Affairs Editor
14.   MR. RAFIQUL ISLAM Joint News Editor
15.   BARKATULLAH-AN- NURANY News Editor
16.   HUMAYUN KABIR CHISTI Special Correspondent
17.   MRS. F.A.CHOWDHURY SONIA Addl. Vice President (News)
18.   MR. MOINUL AHASAN Special Correspondent
19.   KAMRUZZAMAN RAZIB Special Correspondent
20.   MR. SUJIT RANJAN Asstt. Executive News Producer
21.   MR. SHARFUL ALAM Special Correspondent
22.   MR. AKRAMUL HAQUE SAYEM Special Correspondent
23.   MR. NIAZ ZAMAN SHAJIB Joint News Editor
24.   MR. SHAFIQUL ISLAM SHAMIM Chief Reporter
25.   MR. MAHBUB KABIR CHAPAL Special Correspondent
26.   MD. IMDADULLAH SIDDIQUEE Special Correspondent
27.   MR. S.M ASHRAFUL ALAM Special Correspondent
28.   MD. MOMINUR RAHMAN STAFF REPORTER
29.   RASNA DAS Reporter
30.   MD. MONIR HOSSAIN (TAPU) Reporter
31.   MR. APPEL MAHMOOD SR. REPORTER
32.   MR. SAIFUL ALAM STAFF REPORTER
33.   MR. GIASH UDDIN SOJIB STAFF REPORTER
34.   MR. SAYED TAMMIM MAHMUD REPORTER (Chittagong Office)
35.   MR. AHASAN HABIB SHUVO Asstt. Executive News Producer
36.   MR. SYED SHAHAN SHAH UL HOQ Asstt. Executive News Producer
37.   MR. A.H.M KAMRUZZAMAN Asstt. Executive News Producer
38.   BIPLOP ROY GENIS Joint News Editor
39.   MD. FAZLE RABBI Special Correspondent
40.   MR. REZAUL KARIM Sr. News Producer
41.   MD. RAJU AHMED  Sr. News Producer
42.   MR. ABDUR RAHMAN  Sr. News Producer
43.   MR. M OBAIDUR RAHMAN EXECUTIVE  PRODUCER
44.   ROKSANA EVA Joint News Editor
45.   MR. ABUL HASNAT Staff Reporter (CTG.)
46.   M.N.ASADUDOWLA Sr. News Producer
47.   MD.ZAHIDUL ALAM Newsroom Editor
48.   ANAN TASIN RIYA Reporter
49.   NAZIBUR RAHMAN Reporter
50.   MD. KHAIRUL ISLAM Sports Reporter
51.   NOBONI MAJUMDER Chief Newsroom Co-ordinator
52.   OYESI GOSWAMI PROMA Trainee Reporter
53.   SHAMMI ISLAM RUMPA Trainee Reporter
54.   NOOR SHAFEE  Newsroom Editor
55.   NAJNIN NAHAR  Trainee Newsroom Editor